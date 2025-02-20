■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０２月２０日１５０円１６～１８銭（▼１．４９） ０２月１９日１５１円６５～６７銭（▼０．４０） ０２月１８日１５２円０５～０６銭（△０．１８） ０２月１７日１５１円８７～８９銭（▼０．８６） ０２月１４日１５２円７