日銀が２０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５０円１６～１８銭と前日に比べ１円４９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１５６円６４～６８銭と同１円８６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０４３１～３２ドルと同０．００２０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS