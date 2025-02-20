2月19日までに、俳優の山下智久が自身のInstagramを更新。トレーニング中のショットを公開し、話題を呼んでいる。投稿で《夜トレ。時間見つけて頑張ります！皆さんおやすみなさい》と、トレーニングをしたことを報告した山下。写真は、緑のキャップを深くかぶり、黒いタンクトップを着て、鏡に映る自らの姿を撮影したものだ。特殊メイクなどではなく、自らで鍛えた腕の太さが目立っている。「山下さんは、アイドル時代には、