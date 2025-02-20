昨年6月から病気療養のため、活動を休止していた市川由紀乃（49）が20日、都内で取材会を行った。【全身ショット】華やかなワンピース姿で登場した市川由紀乃市川は昨年卵巣腫瘍の疑いのため検査を受け、7月に患部の手術、診断の結果卵巣がんと診断され 12月まで6回の抗がん剤治療を受けてきたが、今年から少しずつ復帰に向けて準備を進め、3月4日放送のNHK『うたコン』で復帰後テレビ初出演を果たすことが決定した。この日