海乃美月 眩しいほどに朗らかで、清く、正しく、美しく、華やか。だけれども、意思の強い女性の役を演じると、唯一無二の色気を放つ女優、海乃美月さん。2024年7月7日に惜しまれつつも宝塚歌劇団を退団。そしてこのたび、ミュージカル『ボニー＆クライド』にて、退団後初舞台を控える海乃さんに、作品への意気込みを伺いました。 宝塚は、すべてを受け止めてくれる場所でした ――約13年間を過ごした宝塚