現地時間２月20日に開催されたU-20アジアカップ中国2025のグループステージ第３節（D組）で、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表がU-20韓国代表と対戦した。日本は初戦でタイに３−０で勝利、２戦目はシリアと２−２でドロー。１勝１分の勝点４でD組の２位につけており、連勝ですでに突破を確定させている韓国に引き分け以上で、準々決勝進出を決められる状況だ。より強い覚悟を持って臨む日本は開始５分、佐藤龍之介が蹴った