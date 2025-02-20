警視庁災害対策課が、公式Xアカウント（@MPD_bousai）で災害時に役立つビニールひもに関するライフハックを紹介した。投稿では、「災害時にも役立つ便利なビニールひもですが、使用後に先端が飛び出したり、内側に入ったりしたことはありませんか？そんな時は、ダブルクリップを活用することで、まとめることができます。やり方は、クリップを穴にはさみ、曲がった部分にひもを通して、先端をはさむだけなので簡単ですよ！」と、具