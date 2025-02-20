2月18日、『めざましテレビ』（フジテレビ系）に女優の前田敦子が出演。4月期に放送されるドラマ『人事の人見』に出演する前田は、主演のTravis Japanの松田元太とともに番組に出演したのだが、その姿に驚きの声が集まっている。「少し頬がこけているような印象を持った視聴者も多かったようで、ネットでも多数の指摘が寄せられました。じつは前田さんは、2024年ごろから公の場に登場するたびに『やせた』という声が聞かれるよ