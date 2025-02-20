台湾メディアの中時新聞網によると、プロ野球ヤクルトの球団マスコット「つば九郎」の担当スタッフの訃報に、野球人気の高い台湾からも追悼の声が上がった。つば九郎について、球団側は6日、「体調不良のため、本日よりしばらくの間、イベント等への出演を見合わせることをお知らせいたします」としていたが、19日夜に「これまで、つば九郎を支えてきた社員スタッフが永眠いたしました」と発表した。19日の発表では「球団マスコッ