【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「素晴らしいチームと共に、本作品を世界へ届けることができたことを光栄に思います」（YOSHIKI） YOSHIKIが初監督を務め、世界各国で公開された音楽ドキュメンタリー映画『YOSHIKI：UNDER THE SKY』が、現地時間2月19日から米・Prime Video にて配信開始となった。日本国内では、2024年12月に先行配信され大きな話題を呼んでいる。 YOSHIKIは「本作品をとても誇りに思っ