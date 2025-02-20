◇AFC U20アジアカップ中国2025(2月12日〜3月1日、中国)サッカー『AFC U20アジアカップ』は日本時間20日、グループDの第3戦が行われました。第2戦を終え、グループDの首位韓国と勝ち点2差で追いかける2位日本の直接対決。日本は前半28分、左サイド石井久継選手のカットインからのクロスこぼれ球に反応した神田奏真選手（川崎フロンターレ）のゴールで先制点を奪います。しかし後半のアディショナルタイム。日本は自陣でボールを奪