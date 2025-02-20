20日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝150円32銭前後と、午後5時時点に比べ16銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝156円82銭前後と21銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース