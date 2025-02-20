【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■星野源全国ツアーのチケットは2月22日10時から一般発売開始！ 2025年春に開催される星野源の全国ツアーのタイトルが『Gen Hoshino presents MAD HOPE』に決定した。 併せてツアーのキービジュアルが初公開。チケットの一般発売は2月22日10時からローソンチケットにて開始される。 ツアータイトルにある「MAD HOPE」は、同名曲が2023年にNetflix