「自分よりきれいな顔は見たことがない」と話すほど、ビジュアルに絶対の自信を持つ彫刻級イケメンのハーフモデル・あさや（バンダリ亜砂也/26歳）。参加した恋愛リアリティーショーで彼に待っていたのは、あまりにも残酷な結末だった。【映像】26歳・彫刻級イケメンが脱落した瞬間2月19日、ABEMAオリジナル新作恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』＃1が放送された。開始早々、16名の恋愛強者た