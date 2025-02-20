「ROYCE'」ブランドでスイーツを手がけるロイズコンフェクト（札幌市）は、期間および数量限定の「生チョコレート［ストロベリー］/［桜フロマージュ］」2商品を、2025年2月18日から同社通信販売および直営店で発売する。「さくらベリー＆桜ホワイトチョコレート」など「桜スイーツ」も同日発売「生チョコレート［ストロベリー］」は、ミルクとストロベリーの風味のチョコレートに、ストロベリーリキュールと、きりっとドライなジ