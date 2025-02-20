タレントのかとうれいこが、56歳の誕生日前日に投稿した写真に「本当にお美しくて神々しいです！」など、驚きの声が寄せられている。【映像】26年ぶりのグラビア＆話題の近影（複数カット）1988年にグラビアデビューし、2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたかとう。現在はタレントとして幅広く活動しており、2024年12月には雑誌「FRIDAY」で、26年ぶりとなるグラビアに挑戦した。Instagramでは、グラビア撮影中の様