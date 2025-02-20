今年でデビュー３０周年を迎える歌手・平井堅が、デビュー記念日の５月３１日、横浜アリーナで一夜限りのスペシャルライブ「ＫｅｎＨｉｒａｉ３０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＫｅｎ’ｓＢａｒ-ＯｎｅＮｉｇｈｔＳｐｅｃｉａｌ！！-」を“開店”することが２０日、分かった。「Ｋｅｎ’ｓＢａｒ」は平井がライフワークと位置づけているコンセプトライブ。アコースティック編成で、オリジナル曲の他に洋楽や邦楽