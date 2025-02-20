タレントの小倉優子が19日に自身のアメブロを更新。ママ友から貰った大好物の品を公開した。【映像】小倉優子が作ったお弁当（複数カット）この日、小倉は「久しぶりに焼き芋をおやつにしたら喜んでくれました」と焼き芋を手にする息子の姿を公開。「この焼き芋機で作るとお店の焼き芋みたいになるんです」と使用している商品について紹介した。その後更新したブログでは「書道のお迎えに行ったら、大好きなお菓子をママ友か