【AFC U20アジアカップ】U-20日本代表 1−1 U-20韓国代表（日本時間2月20日／深圳ユース・フットボールトレーニングベース・ピッチ1）【映像】日韓戦で先制点！神田奏真の「超反応ゴール」中国で開催中のAFC U20アジアカップでU-20日本代表は2月20日、D組グループステージ第3戦でU-20韓国代表との日韓戦を戦い、神田奏真（川崎フロンターレ）のゴールで先制するも後半アディショナルタイムに失点して1ー1のドローに終わっ