「２軍練習試合、日本ハム１−２阪神」（２０日、エナジックスタジアム名護）日本ハムのドラフト１位・柴田獅子投手（福岡大大濠）がプロの洗礼を浴びた。「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭で打席に立った初球、阪神・及川の外角直球を見逃してストライクを取られると、２球目は高め直球にハーフスイングで空振り。３球目は外角低めのスライダーにバットが空を切り、３球三振に倒れた。投打に高いポテンシャルを秘め、二投