タレントのアンミカが２０日、ブログを更新。初めてドバイを訪れていることをゴージャスな写真とともに報告した。仕事での訪問だそうで、「ドバイにある世界一高いビル『ブルジュ・ハリファ』の世界に２つしかない【アルマーニホテル】に宿泊」とドバイのシンボルで、世界で最も高層の建築であるブルジュハリファの中にある５つ星ホテルに宿泊していることを報告。「椰子の木型の、ドバイ政府所有の企業が人工別荘地開発した