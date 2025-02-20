石破首相は20日午後、首相官邸で、北朝鮮による日本人拉致被害者の家族らと面会した。拉致被害者の有本恵子さんの父が先日亡くなり、被害者の親世代が横田めぐみさんの母・早紀江さんだけとなる中、石破首相は「あらゆる手段を持って解決に力を尽くす」と強調した面会の中で石破首相は、先日、有本明弘さんが亡くなったことに触れ、「信じられない思いもする。誠に残念だ」と述べた上で「被害者の皆様の即時ご帰国に向けたご家族、