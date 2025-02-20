ジャーナリストの伊藤詩織さんのドキュメンタリー作品を巡り、元代理人弁護士らが会見で、許諾のない映像が使用されていると指摘しました。伊藤詩織さんが監督を務めた「Black Box Diaries」は、性被害を実名で告白した体験から司法制度の在り方を問うもので、第97回アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞にノミネートされています。伊藤さんの代理人を務めていた弁護士らは、この作品に許諾のない映像や音声が使われていて