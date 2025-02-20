卵巣がん治療のために、活動休止していた演歌歌手の市川由紀乃が２０日、都内で歌手活動再開の報告と５月２０日に新曲「朧」をリリースすると発表した。市川は昨年６月に卵巣腫瘍の疑いのため検査を行い、７月末に手術し、再発防止を目的として抗がん剤治療を行っていた。市川は「『うれしい』という言葉はこういう時に出る言葉なんだなと感じてます」と活動再開に笑みを見せた。抗がん剤治療のため「体毛を全部失った」とい