女優、モデル、グラビアとマルチに活躍するタレント菊地姫奈（20）が20歳を記念して3月19日に発売する3冊目の写真集の表紙とタイトルが解禁され、先行カットも公開された。タイトルは「memory」で5年間のグラビア活動や、見た人の“記憶”に残る作品にしたいという思いを込めた。表紙はオーストラリア・ブリスベンのホテルで、スタイリストがアレンジした一点もののランジェリー姿で撮った1枚が選ばれた。菊地は表紙を務めた雑誌が