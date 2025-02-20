巨人の沖縄春季キャンプに参加中の甲斐拓也捕手（３２）が２０日に巨人加入後初実戦となる２２日のオープン戦・ＤｅＮＡ戦（宜野湾）に向けた意気込みを語った。この日の午後の練習で打撃練習を行っていた甲斐。ティー打撃の際に阿部監督からスイングの形について身ぶり手ぶり指導を受けると、その後のフリー打撃でも甲斐が打撃を終えるたびに指揮官が近づきスイングの確認を行うなど?阿部塾?によるマンツーマン指導が行われて