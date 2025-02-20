「M4」チップを搭載した「次期MacBook Air」が3月までに発売されると、ブルームバーグのマーク・ガーマン記者が報告しています。 ↑udovichenko/Adobe Stockより。登場は「数週間以内」になるかも   報告によれば、13インチ／15インチの次期MacBook Airの正確な発売時期はまだ明らかになっていないとのこと。しかし「数週間以内に登場する」とも言及しており、発売時期が近づいているのは間違いないようです。   アップ