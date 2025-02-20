U-20アジアカップグループ最終節で韓国と1-1の引き分けU-20日本代表は2月20日、中国で開催されているU-20アジアカップグループリーグ（GL）D組の最終戦でU-20韓国代表と対戦し、前半28分に先制点を奪うも、終盤に追い付かれて1-1で引き分けた。この結果、GL2位通過が決まり、9月に行われるU-20ワールドカップ（W杯）出場権を懸け、準々決勝でイランと対戦する。GL2試合を終え1勝1分で2位の日本は、引き分け以上で準々決勝進出