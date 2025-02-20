映画『ウィキッド ふたりの魔女』のアリアナ・グランデが、共演のシンシア・エリヴォとジョン・M・チュウ監督と共に、ジャパンプレミアのため両親を連れて来日。日本は初めてだという父のエドワード・ブテラが、インスタグラムにて満喫する様子をシェアした。【写真】アリアナ・グランデの父エドワード、日本を満喫エドワードは日本時間2月19日、浅草の浅草寺や仲見世の写真を次々シェア。ジャパンプレミアも楽しんだと見え、