YouTubeチャンネル『そり耳ネコもすけのパパ物語』に投稿されたのは、運動不足の兄猫のためにおもちゃ遊びをしてあげる妹猫の姿です。まるで人間のような妹猫の様子に称賛の声が集まり動画は3万6千再生を突破。「まるで人間がやってるみたいな光景で驚いた！」「その調子でダイエットがんばれ！」など、たくさんのコメントが寄せられています。 運動不足でわがままボディに 動画に登場するのは、運動嫌いでぽっちゃり体型にな