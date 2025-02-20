新見市役所 岡山県新見市は、17日、約258億円の2025年度一般会計当初予算案を市議会に提出した。 地域公共交通計画に基づく公共交通の再編事業には、約6660万円を計上している。哲多・新見南西部乗り合いタクシーの本格運行を目指すなど。 子育て支援の取り組みでは、妊娠後期以降の健診にかかる交通費、出産時の宿泊費の助成事業に約1000万円を計上している。 安全安心の取り組みでは、全国的な強盗事件の多発