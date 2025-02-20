歌手の市川由紀乃が２０日、都内で取材会を行い、歌手活動再開を報告した。昨年６月に卵巣腫瘍の疑いのため検査を行い、７月末に手術。卵巣がんと診断され、計６回の抗がん剤治療を受けていたが、昨年１２月に治療を終了しており、今回が初の公の場となった。晴れやかな笑顔でマイクを握った。「大変ご無沙汰しております。昨年６月から歌の活動をお休みして、また歌の道を歩かせてもらえることの喜びをかみ締めています。うれ