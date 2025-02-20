坂出市立病院の会見坂出市役所 2023年に坂出市立病院で透析治療を受けた患者が医療ミスで死亡したことが分かりました。 坂出市立病院によりますと2023年6月、別の病院で治療中の末期腎不全の患者が新型コロナウイルスに感染し、市立病院に入院しました。 入院の翌日、透析治療のため、内科の男性医師が長さ約15cmのカテーテルを患者の首の血管に挿入しました。 その後、患者に冷や汗や動悸の症状が出たた