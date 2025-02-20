◆練習試合ＤｅＮＡ−ロッテ（２０日・宜野湾）ＤｅＮＡの３年目捕手・松尾汐恩が一発を放った。７回無死二塁で左越えへ２ラン。「いったかなと思いましたけど、あまり飛んでいなかったのでちょっと焦りました」と苦笑した。１２日の中日戦でも本塁打を放ったが、山本、戸柱、伊藤ら先輩との競争を勝ち抜くために打撃面でも存在感を示したいところ。「いい感じできていますが、ここからが勝負」と表情を引き締めた。