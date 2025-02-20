歌手の南野陽子が２０日に自身のＳＮＳを更新。卒業袴姿を披露した。スタッフによるインスタグラムの投稿で出演番組を告知すると、「女学生が卒業式に袴をはくのはなぜ？みなさんご存知ですか？？」とつづり、袴姿での番組オフショットをアップ。この投稿にファンは「ずっと変わらず可愛（かわい）いですね」「はいからさんや！」「懐かしいです」「陽子さん綺麗（きれい）」などの声を寄せている。南野は１９８５年にデビ