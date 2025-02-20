シンガーソングライター・星野源の約6年ぶりの全国ツアーのタイトルが『Gen Hoshino presents MAD HOPE』となることが明かされた。【画像】キービジュアルと同じクリエイターが手がけた「Eureka」ジャケット同ツアーは5月15日に初日を迎える星野の約6年ぶりの全国ツアー。愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）公演を皮切りに、全国7ヶ所のアリーナ会場で全14公演を予定している。タイトルにある「MAD HOPE」は、2023年にN