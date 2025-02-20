◆練習試合ヤクルト０―２中日（２０日・浦添）「３番・二塁」でスタメン出場する予定だった中日の福永裕基内野手が試合直前に出場を回避した。試合後、取材に応じた井上監督は「おなかの調子が悪いってことで（スタメンから）外した。疲労とかもあるのかな」と説明した。福永は１８日の日本ハム戦（北谷）で対外試合に今季初出場し、左翼への“今季１号ソロ”を放っていた。