日向坂46のキャプテン・佐々木久美（28）の1st写真集『めくる日々』（3月25日発売／DONUTS）の発売を記念して、25日午後8時頃からYouTubeチャンネル『日向坂ちゃんねる』で2回目の生配信を行うことが決定した。この日限定の特典として、写真集未掲載となる水着カットの折り目無しのポスターが公開された。【写真】グループでも随一のプロポーションを披露した佐々木久美今回の特典ポスターとなったのは、先日公開して話題とな