DeNAの主将・牧がロッテとの練習試合（宜野湾）で今春初めて実戦に出場した。「2番・二塁」で出場。初回無死一塁では遊ゴロ併殺打で、先頭打者で迎えた4回は直球に詰まって捕邪飛に倒れた。2打数無安打でベンチに退き「（ボールの）見え方自体は凄く良かったけど、振った時に自分が思っている打球ではない感じ。いい課題になった」と振り返った。二塁守備では軽快な動きを披露し「チームの守備力というのはテーマとして掲