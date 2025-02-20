◇U―20アジア杯中国大会1次リーグD組日本−韓国（2025年2月20日中国・深セン）U―20日本代表はU―20韓国代表と1−1で引き分けた。前半28分、FW神田奏真（19＝川崎F）が押し込み先制点を奪ったが、後半アディッショナルタイムに同点に追いつかれた。1勝2分けの勝ち点5でD組2位となり、今秋のU―20W杯チリ大会の出場権を懸けて、23日にC組1位のイランと対戦する。均衡を破ったのは今大会初スタメンの神田だった。前半28分