将棋の森内俊之九段（５４）が２０日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた対局で勝ち、公式戦通算１０００勝を達成した。２０２３年の丸山忠久九段（５４）以来、史上１１人目。森内九段は横浜市出身。１９８７年にプロ入りし、竜王２期、名人８期などタイトル獲得は通算１２期で、十八世名人の資格を持つ。対局後、「長い間、健康で続けられたことが一番ありがたい」と笑顔で話した。