関東で相次いだ「闇バイト」強盗事件のうち去年10月、横浜市の住宅で男性が殺害され現金などが奪われた強盗殺人事件で、実行犯の男が、他の2人が暴行を加えたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。愛知県の携帯電話販売員・藤井柊容疑者（27）と住所不定・無職の久保田陸斗容疑者（22）は去年10月、横浜市青葉区の住宅に侵入し、住人の後藤寛治さん（75）に暴行を加えて殺害したうえ、現金お