古代エジプト第18王朝のファラオ・トトメス2世の王墓が発掘されました。古代エジプト王家の墓は「黄金のマスク」で知られるツタンカーメン王以来、約100年ぶりの発見です。エジプト観光・考古省は18日、南部ルクソールで、イギリスとの合同調査隊がトトメス2世の王墓を発掘したと明らかにしました。王墓はルクソールのナイル川西岸にある「王家の谷」から西へおよそ2.4キロの場所に位置し、2022年に入り口が見つかっていまし