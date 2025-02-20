公衆トイレの“壁”が壊される被害が連続発生しています。男性トイレの壁に直径およそ7センチの穴が見つかったのは、大分駅近くの広場にある公衆トイレです。駅周辺では先月31日からおよそ2週間のうちに、3カ所の公衆トイレで相次いで壁が壊され、大分市は被害届を提出しました。