X（旧Twitter）で話題になっているのは、お散歩後に秋田犬さんが見せたまさかのお姿。健気でいじらしいその光景は記事執筆時点で238万回を超えて表示されており、7.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：突然の腹痛でトイレへ→玄関に置き去りにされた秋田犬が…想定外すぎた『まさかの光景』】 突然の腹痛でトイレに駆け込んだ結果… Xアカウント『@Ototocafe』に投稿されたのは、秋田犬「のの」ちゃんのお姿