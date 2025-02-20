AIRDO（エア・ドゥ）と北海道日本ハムファイターズは、パートナーシップ契約を締結した。契約期間は2027年まで。機内エンターテインメント「Do Sky On-Demand」で、ファイターズ公式動画チャンネル「FIGHTERS MIRU（ファイターズ・ミル）」を放映する。放映開始日は3月13日からを予定しており、コンテンツは順次追加する。また、エスコンフィールドHOKKAIDO以外の球場で開催される特定日の試合「FAVビジター応援デー」の観戦チケッ