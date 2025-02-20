市長の失職に伴う大阪府岸和田市の市長選挙。郵便局長の佐野英利さんが無所属での出馬を表明です。岸和田市長選挙は市長だった永野耕平氏（４６）が女性問題をめぐって２度目の不信任決議を受け自動失職したことに伴うもので、３月３０日告示、４月６日に投開票されます。衆議院議員の元秘書で市内の郵便局で局長を務める佐野英利氏が会見を開き、無所属での出馬を表明しました。（出馬表明した佐野英利さん）「市政が停