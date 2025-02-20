日本ハムのカナダ出身25歳の育成選手は支配下契約を勝ち取れるか(C)産経新聞社日本ハムの育成3年目外野手に熱い視線が注がれている。2月20日、沖縄・名護で行われた阪神との練習試合（2軍）で山口アタルが2打数2安打とアピールに成功した。【動画】野手顔負けのバッティング！日ハム・山崎が先制打を放ったシーン同点で迎えた4回一死、阪神の2番手・石井大智のストレートを捉えて中前へ運んだ。2回には一死から先発の及川雅貴