親子３人が死亡した民家火災。放火の疑いで次男を容疑者死亡のまま書類送検です。警察は２月２０日、自宅に放火しようとガソリンをまいて火を放ち自宅を全焼させた疑いで死亡した会社員・下舞洋容疑者（当時５３）を書類送検しました。この火事では当時８２歳の父親と５６歳の長男、次男の下舞容疑者の３人が死亡しました。下舞容疑者が近くのガソリンスタンドでガソリンを購入していたことがわかり、放火した疑いが強まっ