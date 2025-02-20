兵庫県芦屋市の住宅街で起きた強盗殺人未遂事件の容疑者。事件前に住人の名誉を傷つける文書をまいた疑いで再逮捕です。名誉毀損の疑いで再逮捕されたのは芦屋市涼風町に住む中国籍の無職、マ・アーノルド容疑者（２８）です。去年１２月、近くに住む中国籍の会社役員の男性の家の周辺で、「男性が警察に逮捕された」などといった内容の文書を複数まいたり、近くの公衆トイレに複数貼りつけたりした疑いが持たれています。